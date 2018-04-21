الشارقة - أ ش أ

أكد الممثل العالمي الهندي العفارون بروثي خلال ندوة بعنوان “فن العطاء للآخرين” أقيمت ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن الحصول على مكتسبات الحياة، لا يعد أمرا هينا، وذلك لكونها خطوة تحتاج إلى ثقة عالية بالنفس، والقدرة على تحدي النفس الداخلية، وبامتلاكها سيتمكن أي انسان من التحول إلى نجم في سماء المجتمع.

وأشار بروثي الذي يعد واحدا من أبرز المؤثرين على الشباب في الهند خلال الندوة التي استهدفت كافة الفئات العمرية، إلى أن الخوف والخجل يعدان من أبرز الصفات التي تقتل الطموح في النفس، داعيا الشباب إلى ضرورة التخلص منهما.

وأضاف بروثي ، “في بداياتي واجهتني الكثير من الإحباطات، وكثر حاولوا قتل الطموح الموجود بداخلي، ولعل ذلك ما حفزني أكثر على المضي في طريقي، لإيماني بأن ما أقوم به هو الذي يضعني في المقدمة”.

وأوضح انه حتى تكون مؤثرا عليك بداية أن تؤمن بنفسك، وبقدراتك على صنع أحلامك، ومن ثم اغتنام الفرصة المناسبة التي تمكنك من إخراج كل ما في داخلك.

ودعا بروثي الشباب إلى ضرورة تحدي كل شيء في سبيل تحقيق أحلامهم.

وذكر بروثى، أنه بإمكان أي شخص في أن يصنع من نفسه نجما، أو بطلا، وذلك من خلال معرفة ما الذي يريده ويسعى إلى تحقيقه، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس، لأن الخطوة الأولى عادة ما تكون الأصعب، ومن بعدها تصبح الأمور أكثر سهولة”.