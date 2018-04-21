أخبار مصر - وكالات

يعتبر فقدان الوزن بطريقة غير اختيارية ومن دون سبب، إشارة مبكّرة الى احتمال الاصابة بمرض السرطان، حيث اكدت بعض الابحاث والدراسات ان فقدان الوزن بدون سبب ثانى اعلى خطر للاصابة بمرض السرطان.

كما اثبتت نتائج هذه الدراسة، أنّ فقدان الوزن غير الاختياري وغير المقصود، مرتبط بالإصابة بحوالى 10 أنواع من مرض السرطان، من بينها سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الرئة، وسرطان البنكرياس وسرطان الكلى.

وتمَّ تقدير متوسط خطر الإصابة بالسرطان بين النساء أكثر من سن 60 عامًا، بحوالى 6.7 في المئة، وبين الرجال حوالى 14.2 في المئة.

ودائمًا ما يشير فقدان الوزن غير المخطط له، إلى الإصابة بمرض السرطان وبالتالى لابد ان يخضع الشخص المتعرض لذلك للفحوصات اتلطبيه باسرع وقت ممكن.