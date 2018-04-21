القاهرة - أ ش أ

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام البدري قائمة الفريق لمباراة بتروجيت المقرر إقامتها في السادسة إلا الربع مساء غد الأحد على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة باسم علي وكريم نيدفيد, فيما غاب محمد الشناوي والنيجيري جونيور أجاي وأيمن أشرف وصلاح محسن وأحمد حمودي وعلي معلول وأكرم توفيق لأسباب مختلفة.

وضمت قائمة المباراة, 20 لاعبا, وهم: “شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورمضان مصطفى، وباسم علي، ووليد سليمان، وإسلام محارب، ومحمد هاني، وحسام غالي، ومروان محسن، ومحمد شريف، وكريم نيدفيد، ووليد أزارو، وميدو جابر، وأحمد حمدي، وعمر السولية، وهشام محمد، وصبري رحيل، ومحمد نجيب، وسعد سمير، وأحمد فتحي.