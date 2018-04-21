أخبار مصر - أحمد عوض

استقبلت السفارة المصرية بالاستانا -عاصمة كازاخستان- اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر ويرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ممثلى الوفد المصرى المشارك بالمعرض السياحى الدولى بالعاصمة استانا.

واعرب السفير المصري عن سعادته بمشاركة مصر فى هذا الحدث الضخم حيث يعد معرض كازاخستان من اكبر المعارض السياحية للتسويق السياحى بقارة آسيا ويشترك بالمعرض عدد كبير من دول العالم وعدد أكبر من شركات السياحة ووكلاء السفر كما يتم تغطيته إعلامية بشكل واسع من وسائل الإعلام العالمية ويتوافد عليه العديد والعديد من الزائرين للمفاضلة بين الدول السياحية لاتخاذها مقصد سياحى متجدد.

واشار السفير الى مدى نجاح الجناح المصرى بالمعرض والذى لاقى الكثير من الإعجاب والفضول من الزائرين للتعرف على البحر الأحمر والرغبة فى زيارته وقضاء الأجازات به.

اكد عبدالله انه ممتن للغاية لتكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للاشتراك بالمعرض وتمثيل مصر دوليا مضيفا ان ما تم الوصول اليه يعود الى حكمة وقيادة الرئيس فى توفى أمور البلاد وتحسن العلاقات الدولية مع مصر، كما اكد ان المحافظة ستستقبل المزيد من السائحين الكازاخستان فى الفترة المقبلة وخاصة بعد فتح خطوط الطيران الجديدة المباشرة من استانا للغردقة مستشهدا بالاقبال الكبير على جناح المحافظة بالمعرض ونجاحه إعلاميا.