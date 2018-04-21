أخبار مصر - أحمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا استقبل اليوم السبت السفينة (وادى اليرموك) وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى، فيما تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ ما يلزم من لإجراءات نحو أخذ عينة من الشحنة لفحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها وتفريغها.

وأضاف ملاك – في بيان اليوم السبت – أن الميناء استقبل أيضا السفينتين (مسرة ونما أكسبريس) وعلى متنيهما 362 راكبا و76 شاحنة بضائع و10 شاحنات عفش ركاب و11 سيارة، بينما تغادر السفينة عمان الميناء وعلى متنها 901 معتمر في طريقها إلي ميناء ينبع السعودي.

وأوضح أن ميناء الغردقة استقبل العبارة (القاهرة) وعلى متنها 394 راكبا و22 سيارة، بينما استقبل ميناء نويبع السفينتين (ايلة وبريدج) وعلى متنيهما 388 راكبا و3 برادات و10 تريلات وسيارة .. فيما تغادر السفينة (سينا) الميناء وعلى متنها 163 راكبا، بينهم 97 معتمرا، و2 أتوبيس عمرة و39 برادا و2 تريلا.