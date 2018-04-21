دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و12 سفينة بضائع عامة, بينما غادرته 4 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة بينما يتواجد 4 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر المركز الإعلامي للميناء في بيان، اليوم السبت، أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2524 طن قمح، و50 سيارة نقل محملة بـ2214 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 146 ألفا و818 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و193 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 1907 أطنان يوريا، و6674 طن فوسفات، و1600 طن ملح، و2000 طن كاولينا، و6150 طن حديد بليت.