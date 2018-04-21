القاهرة - أ ش أ

يشارك العرض المسرحي المصري (عروسة خشب) ضمن فعاليات مهرجان (قفصة للفرجة الحية) بمدينة قفصة التونسية، المزمع إقامة دورته السادسة في الفترة من 23 أبريل وحتى الأول من مايو المقبل .

(عروسة خشب) عرض مسرحي خاص بالأطفال من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، يشارك ضمن عروض مسرحية عربية من تونس، والجزائر، والمغرب، وفلسطين، وتدور فكرة العرض حول رحلة البحث عن الأراجوز داخل الهوية المصرية.

العرض فكرة وإخراج سيد رستم، وأشعار شوقي حجاب، وألحان أحمد الناصر، وديكور أمير رجائي، وعرائس محمود الطوبجي.