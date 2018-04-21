أثينا أ ش أ

رأت صحيفة “كاثمريني” اليونانية أن تركيا تغض الطرف عن المعاهدات الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن معاهدات تم توقيعها مثل: معاهدة لندن لعام (1913) ومعاهدة لوزان (1923) والاتفاقية التي تم توقيعها بين تركيا وإيطاليا (1932) ومعاهدة باريس للسلام (1947) لم تدع مجالا للتساؤل أو إساءة تفسير الحقوق السيادية لليونان في بحر إيجة.

وأضافت الصحيفة أن أثينا تمتلك حق الاستناد على هذه المواثيق في مواجهة ادعاءات أنقرة الممنهجة، ولم تحرز المساعي التركية قدرا كبيرا من النجاح إذ أظهرت الدبلوماسية اليونانية فعالية في الدفاع عن مصالح اليونان وسلامتها الإقليمية.

وأوضحت الصحيفة أن اليو اليونان تحتاج في الوقت الراهن لرفع مستوى الوعي وتقديم قدر كبير من الشكاوى لجميع المنظمات الدولية وعواصم العالم الرئيسية, بينما تحاول اتخاذ خطوات راسخة لتعزيز قدراتها الدفاعيةنان تحتاج في الوقت الراهن لرفع مستوى الوعي وتقديم قدر كبير من الشكاوى لجميع المنظمات الدولية وعواصم العالم الرئيسية, بينما تحاول اتخاذ خطوات راسخة لتعزيز قدراتها الدفاعية.