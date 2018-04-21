أخبار مصر - عصمت سعد

أوصت الجمعية العمومية الطارئة لاطباء الشرقية بمخاطبة النائب العام للمطالبة باعادة فتح التحقيق فى واقعة حبس الطبيب محمد حسن طبيب مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحى، بالاضافة الى مخاطبة وزير الصحة والسكان للمطالبة بالقيام بدوره المنوط به فى حماية الاطباء.

كما أوصت الجمعية بالبدء فى فاعليات الاعتراضات والاعتصامات والوقفات بالمستشفيات حتى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة والتى حددت يوم 12 مايو ،ودعوة اعضاء مجلس النواب لحضورها ،وتشكيل لجنة بالمستشفيات لمتابعة التصعيد .

واوصت الجمعية بارسال خطاب من النقابة العامة والفرعيات للمطالبة بمقابلة النائب العام وتقديم شكوى لتفتيش القضائى بوزارة الداخلية للتحقيق مع الضباط الذين قاموا بالتحريات المغلوطة.

حضر الجمعية العمومية اعضاء مجلس النقابة العامة للاطباء هذا بالاضافة لاعضاء مجلس نقابة الشرقية ومجلس نقابة القاهرة وعدد من مجلس النقابات الفرعية.

كما حضرالطبيب محمد حسن والذى قام برواية ما حدث معه حيث تم استدعاؤه للنيابة وكان هو الطبيب الوحيد المتواجد فقام بالذهاب عقب انتهاء عمله خوفا من الاضرار بصحة المواطنين الا انه فوجئ ان وكيل النيابة امر بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة الاهانة وتم اخلاء سبيله ن قاضى المعارضات بكفالة 10 الاف جنيها الا ان النيابة قامت بالاستئناف.