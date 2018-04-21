سيدنى - أ ش أ

أفادت دراسة طبية أن وصف أدوية غير ضرورية أو غير ملائمة لمرضى الخرف ، تسبب أضرارا صحية ، بما فى ذلك الآثار الجانبية فضلا عن التكاليف الطبية المرتفعة .

فقد قام الباحثون فى جامعة “سيدنى” الأسترالية بالتعاون مع زملائهم فى جامعة ” كنتاكى” الأمريكية ، بدراسة حالات 2.500 شخص حول تأثير أدوية الخرف عليهم ، ونشرت نتائج الدراسة فى عدد أبريل من مجلة “علم الشيخوخة : العلوم الطبية “.

وذكرت الدكتورة “دانييلا جونشيك”، كبير المحاضرين فى”مركز تشارلز بيركنز” فى جامعة “سيدنى” ان هذه النتائج تعد مصدر قلق كبيرا، وتسلط الضوء على أهمية موازنة الفوائد والأضرار المترتبة على تناول الأدوية التى لا داعى لها لأنها قد تؤدى إلى زيادة خطر الآثار الجانبية مثل التخدير أو النعاس ، جنبا إلى جنب مع حوادث السقوط والكسور”.

وفى هذة الدراسة ، قام الباحثون بتحليل البيانات المسجلة فى “مركز التنسيق الوطنى لمرض الزهايمر”- ومقره الولايات المتحدة حيث قاموا بمراجعة بيانات 2.418 بالغ ممن تخطوا الـ65 عاما ، وتم تشخيصهم حديثا بالخرف .

وتوصل الباحثون إلى أن إستخدام الأدوية قد إرتفع بنسبة 11% فى العام ، وان إستخدام الأدوية غير الملائمة لحالة المرضى ارتفع بنسبة 17% .. وقد تم وصف الأدوية غير الملائمة لحالة المرضى لتسبب عددا من الأعراض الجانبية من بينها الألم ، الإكتئاب والارتجاع الحمضى .