القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد أن أحد الأهداف الرئيسية التي تتبناها مصر بشكل عام والمجلس بشكل خاص هو تحقيق وحدة القارة الإفريقية ووحدة توجهها ومواقفها أمام المجتمع الدولي، مشددا على أن هذا هو الهدف الذي ينبغي على الصحافة الإفريقية العمل على تنفيذه.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الواحدة والخمسين للصحفيين الشبان الأفارقة الناطقين باللغات المختلفة، اليوم السبت، تحت شعار (أخوة واتحاد) التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة تحت إشراف وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف مكرم أن وحدة وتنمية المصالح المشتركة بين الجنوب والجنوب ليست مجرد شعار بل هو هدف سامي نسعى لأن يتحول إلى واقع, موضحا أن الصحافة الإفريقية يجب أن تخدم هذا الهدف.

وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهدف من خلال هذه الدورات إلى خلق صوت إفريقي موحد، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم دون إيجاد علاقة تواصل مستمر بين الصحفيين الأفارقة؛ وهو ما يسعى المجلس لتحقيقه عن طريق إطلاق موقع إلكتروني خلال الأشهر القليلة المقبلة يكون بمثابة منصة تواصل بين الصحفيين الأفارقة.