القاهرة - أ ش أ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها الخميس المقبل إلى طاقم تحكيم مصري.

وقال الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على لجنة الحكام إن القرار يأتي تتويجا للتحكيم المصري الذي كان له حضوره هذا الموسم على كل المستويات محليا وقاريا ودوليا.

وأضاف عبد الفتاح في تصريح له اليوم إن المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد رأى أن مباراة القمة بوضعها الحالي هي فرصة طيبة لتكريم التحكيم المصري لاسيما أن هناك حكاما مصريين على قدر عال من الكفاءة يستطيعون إدارتها.

وأشار إلى أن أي نجاح للتحكيم المصري هو نجاح للكرة المصرية مطالبا عناصر اللعبة بالتعاون مع الحكم المصري لإنهاء المسابقة والموسم الكروي بما يليق وسمعة الكرة المصرية التي دخلت هذا الموسم آفاق العالمية بكافة عناصرها بما فيها عنصر الحكام.