القاهرة : اخبار مصر

أعلنت د. هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤيةمصر 2030 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية مما يوضح أن الخطط طويلة المدي لابد أن يكون لها دعم من القيادة السياسية.

وأضافت أن كل الرؤى طويلة المدي لابد أن يكون لها تحديث مستمر كل عامين أو ثلاثة حسب المتغيرات المحيطة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، لذا كان لابد من تحديث بعض الأمور بالاستراتيجية مثل القضية السكانية، قضية المياه، وبعض الأمور الخاصة بالبيئة، وقضية الشمول المالي، وغيرها من الموضوعات لذا تم البدء منذ حوالي 6 أشهر في إعداد حوارات مجتمعية آخرى لتحديث الاستراتيجية، والتي تنتهي بنهاية أبريل لطرحها مرة أخرى للمشاركة المجتمعية قبل التقدم للأمم المتحدة في يوليو المقبل.

وتابعت وزيرة التخطيط أن الشراكة والحوارات المجتمعية لا تكون فقط في الخطة طويلة المدي، لكن أيضا الخطة متوسطة المدي والخطة السنوية ويتم فيها إجراء جلسات حوار مجتمعي ثلاث مرات اسبوعيا مع فئات مختلفة من الشعب، بهدف الوصول لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.