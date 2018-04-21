القاهرة - أ ش أ

وافق صندوق التنمية المحلية علي تمويل 383 مشروعا جديدا بإجمالي استثمارات حوالي مليون و857 ألف جنيه، منها 1،5 مليون جنيه قروضا من الصندوق و309 آلاف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض،وتتضمن المشروعات التي تمت الموافقة عليها 257 مشروعا للمرأة المعيلة بنسبة 67% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق .

وأكد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية ،اليوم السبت،إن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض التي تم الموافقة عليها حيث ينفذ بها 180 مشروعا ، كما كان قطاع الانتاج الحيوانى هو أكثر القطاعات إقبالا من المستفيدين وبلغ عدد مشروعاته 113 مشروعا .

ومن جانبه، أوضح عصام البديوى محافظ المنيا، فى تصريح له، أن محافظة المنيا تشهد حاليا طفرة في المشروعات الانتاجية التى تساهم فى تضيق فجوة البطالة واحتياجات سوق العمل ، وفى مقدمتها مشروع استصلاح وزراعة أراضى بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخرى،وكذلك إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا.