أخبار مصر - وكالات

أكدت شركة ساوث وست إيرلاينز للطيران، أنها أرسلت شيكات بقيمة خمسة آلاف دولار لركاب طائرة تابعة لها هبطت اضطراريا، الأسبوع الماضي، بسبب انفجار محرك، مما أسفر عن مقتل راكبة.

وأكدت شركة الطيران، يوم الجمعة، الأنباء بأن الركاب حصلوا على الشيكات، بالإضافة إلى قسائم سفر قيمتها ألف دولار.

وكان محرك طائرة الرحلة رقم 1380 التابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز قد انفجر فوق بنسلفانيا، يوم الثلاثاء، بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاجارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.

وهشم حطام المحرك إحدى نوافذ الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، مما أسفر عن مقتل راكبة في أول حادث طيران يلقى فيه أحد حتفه بالولايات المتحدة منذ عام 2009.

وهبطت الطائرة اضطراريا في فيلادلفيا، حيث قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، يوم الجمعة، إن من المتوقع أن ينهي محققو هيئة سلامة النقل عملهم في مكان الحادث بمدينة فيلادلفيا، اليوم السبت.