بغداد-أ ش أ

أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول اليوم السبت عن إلقاء اعتقال 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر يحيى – في بيان له اليوم السبت – “إن قوة من الاستخبارات العسكرية في فوج استطلاع الفرقة العاشرة ألقت القبض على 4 إرهابيين بكمين محكم, فيما ألقت قوة من الاستخبارات في الفرقة 20 القبض على 3 إرهابيين”.

وأضاف أن قوة الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات شرق الأنبار تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (1 / 4) إرهاب.