الإسكندرية - أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية خلال حملاتهم لأحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع من ضبط بائع بدائرة قسم شرطة الجمرك غرب المدينة لحيازته وعرضه للبيع 1420 عبوة حليب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل خردوات بمنطقة الرمل شرق المدينة أثناء عرضه للبيع 320 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

وضبط خلال الحملة 26 قضية تموينية أخرى شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي وانتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم التحفظ على المضوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.