القاهرة - أ ش أ

تحتفل مكتبة مصر الجديدة، في الساعة السادسة من مساء بعد غد الإثنين، باليوم العالمي للكتاب الذي يوافق 23 أبريل من كل عام، لتعزيز حب القراءة والتعلم لدى أفراد المجتمع، وذلك بتنظيم ندوة لقراءة فاحصة وشرح “كتاب السر” للمؤلفة الأسترالية روندا بايرن .

وأشار الدكتور نبيل حلمي سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، فى تصريح له اليوم، إلى حرص الجمعية على رصد العديد من الفعاليات لشتى علوم المعرفة والثقافة، لاسيما القراءة لتأثيرها الذي لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط بل يتعداه إلى تنمية مهارات التفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات، واحترام رأي الآخرين، والتعاون وإدارة الحوار وتحقيق النمو المتكامل للشخصية.

من جانبها، قالت إيمان مهدي مدير مكتبة مصر الجديدة إن “كتاب السر” يعد من أفضل كتب المساعدة الذاتية مبيعاً لعام 2006، وهو الكتاب الذي غير حياة الكثيرين، ويحمل هذا الكتاب في طياته الكثير من القصص والعبر عن مفكرين ومخترعين عرفوا السّر في الحياة ولذلك حققوا النجاح، مشيرة إلى أن كتاب السر يعتمد على قانون الجذب، وأنك أنت من تجذب النجاح إليك إذا فكّرت به، وأنت من تصنع مستقبلك عن طريق هذه الأفكار.