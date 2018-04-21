القاهرة - أ ش أ

بحث خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام ، مع الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة الإماراتية سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشركات الإماراتية والشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال إنتاج وتجارة الأدوية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم،أنه حضر اللقاء الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإماراتي في ظل العلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأكد أن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها سواء في مجال صناعة الدواء أو عمليات التجارة والتسويق، مستعرضkا ملامح خطة تطوير المصانع والمخازن والفروع التابعة للشركات، وكذلك فرص الشراكة الاستثمارية المتاحة بالشركات وإمكانية الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين فيما يخص إنشاء مصانع جديدة أو فروع ونقاط توزيع للمنتجات .