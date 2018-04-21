واشنطن - أ ش أ

حدد علماء أمريكيون فى”معهد سكريبس للأبحاث” بروتينا خاصا فى الأوعية الدموية يمكن تنشيطه من خلال الأدوية لعلاج أمراض القلب .

ويذكر العلماء فى المعهد الأمريكى الخاص فى كاليفورنيا إن هذا البروتين ، الذى يطلق عليه إسم (GPR68) يستشعر تدفق الدم ويمكنه توسيع أوعية دموية صغيرة تسمى الشرايين ، وفقا للنتائج المتوصل إليها والتى نشرت فى دورية “الخلية” الطبية .

وأوضح الدكتور”أردم باتابوتيان”، أستاذ أبحاث فى معهد سكريبس وباحث فى “معهد هاوارد هيوز الطبى ، انه من المعروف منذ عقود أن الأوعية الدموية تحسن التغيرات فى معدل تدفق الدم ، وهذه المعلومات حاسمة فى تنظيم إتساع الأوعية الدموية والتحكم فى وظائف الأوعية الدموية “.

وتشير البيانات إلى أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض المرتبطة بها سوف تودى بحياة مايقرب من 610،000 من الأمريكيين هذا العام وحده ، وفقا “لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض” الأمريكى ، ليصبح السبب الرئيسى للوفاة بين الرجال والنساء .