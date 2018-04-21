القاهرة - أ ش أ

أعلنت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح “الشمس” التابعة للبيت الفني للمسرح إن الفرقة بدأت مساء أمس الجمعة اختبارات أداء لمجموعة من ذوي الإحتياجات الخاصة، حتى الاثنين المقبل، استعدادا لتكوين فرق العمل لمجموعة من العروض المختلفة التي ستقوم الفرقة بإنتاجها عقب الافتتاح الرسمي للفرقة مباشرة خلال الأيام القادمة.

وأضافت الحكيم أن الاختبارات تمت أمس في حضور عدد من المخرجين منهم المخرجة كريمة بدير، المخرج سعيد سليمان، المخرج يوسف أبو زيد، المخرجة أميرة شوقي، مهندس الديكور يوسف أنيس، المخرج يوسف أبو زيد، المؤلف مصطفى عباس وغيرهم، حتى يتعرفوا على قدرات المتقدمين وكيفية استغلالها.

وأوضحت أنه تم التواصل خلال الفترة الماضية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال ذوي الإحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع عن طريق الفنون لتتواصل مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة لحضور اختبارات الأداء.

وفرقة “الشمس” صدر قرار وزاري بتأسيسها في شهر مارس الماضي لتكون بذلك أول فرقة متخصصة تهتم بالمواهب الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة في تاريخ مسرح الدولة، ومن المرتقب افتتاحها رسميا خلال الفترة القادمة.