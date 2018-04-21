القاهرة - أ.ش.أ

أكدت جنوب أفريقيا والصين أهمية تطوير علاقاتهما الثنائية من أجل تعميق التعاون بين البلدين بطريقة تعود بالنفع المتبادل عليهما.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم عقده مؤخرا بين رئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوسا” مع “يانج جيتشي” الممثل الخاص للرئيس الصينى “شي جين بينج” في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وقال الرئيس رامافوسا “إن العلاقات بين جنوب أفريقيا والصين ذات أهمية استراتيجية وتاريخية كبيرة، وإن جنوب أفريقيا ترغب في تحسين سياسات التكامل وتطوير استراتيجيات البلدين لتعميق التعاون الذى يعود بالفائدة والنفع عليهما”.

وأضاف “إن جنوب أفريقيا ستشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد المقرر عقده في شنغهاي خلال شهر نوفمبر القادم”.