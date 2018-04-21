القاهرة - أخبار مصر

يصل، غدا الأحد، ميجيل أرياس كانيتى، مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق 3 أيام، بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ويتم خلال الزيارة عقد عدة لقاءات ومباحثات بهدف بحث سبل دعم وزيادة مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد

وصرح وزير البترول بأن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وعقد جلسة مباحثات موسعة ضمن سلسلة اللقاءات التي تمت وآخِرها التي عقدت ببروكسيل في ديسمبر الماضى لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبى في مجالات البترول والغاز، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث أوجه التعاون لتصبح مصر مركزًا إقليميا لتجارة وتداول الغاز والبترول والطاقة وأن يكون غاز المتوسط أحد المصادر الجديدة في إمدادات الطاقة لأوروبا التي تتميز بكبر استهلاكها للطاقة، خاصة الغاز الطبيعى.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى شريك رئيسى لقطاع البترول وأن هناك اهتمامًا مشتركًا بدعم وتطوير هذه الشراكة من خلال المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبى لدعم المشروعات البترولية والمساهمة في تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومشروعات تحسين كفاءة استخدامات الطاقة وترشيدها.