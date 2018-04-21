أخبار مصر - وكالات

تحتفل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، اليوم السبت بعيد ميلادها الثاني والتسعين.

وقبيل الاحتفالات، أشادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي من المتوقع أن تقود الاحتفالات، بــ”تفاني الملكة وإخلاصها” في رئاسة رابطة دول الكومنولث، التي تقودها بريطانيا وتضم في عضويتها 53 دولة، منذ عام .1952

ومن المقرر أن تحضر الملكة، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 65 عاماً، حفلا موسيقيا في قاعة ألبرت الملكية في لندن يشارك فيه كل من توم جونز وكايلي مينوج وكريج ديفيد وستينج وشاجي، والفرقة الجنوب أفريقية ليديسميث بلاك مامبازو.

ولدت الملكة إليزابيث عام 1926، واعتلت العرش في عام 1952 في سن الخامسة والعشرين. وفي عام 2015، تفوقت على جدتها الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش لستة عقود في الفترة ما بين عامي 1837 و1901 .