القاهرة - اخبار مصر

تنطلق، عصر اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدورى الممتاز، والتى تشهد إقامة ٤ مباريات، تسعى أطرافها لتحسين مراكزها فى جدول المسابقة أو النجاة من الهبوط، حيث يلتقي عند السادسة مساء فريق طنطا مع المصرى، في أقوى مباريات الجولة، ويسعى أبناء السيد البدوى للهروب من الهبوط بتحقيق الفوز، بينما يتحفز البورسعيدية لمواصلة الانتصارات والتقدم نحو وصافة بطل المسابقة. وفى التوقيت نفسه، يلتقى الداخلية مع سموحة، حيث يدخل الفريقان المباراة وقد نجا الأول من الهبوط ويسعى الثانى لتحسين ترتيبه وتعويض خسارته الأخيرة أمام الإنتاج الحربى.

كما يلتقى فريق وادى دجلة مع الإنتاج الحربى فى لقاء صعب التكهن بنتيجته، حيث يسعى مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو مراكز المقدمة، بينما يسعى دجلة لتحقيق الفوز لضمان البقاء رسمياً فى دورى الأضواء والشهرة.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع بين النصر، الذى هبط رسمياً للقسم الثانى، مع إنبى، الذى يأمل فى حصد النقاط الثلاث لتحسين ترتيبه.