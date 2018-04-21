القاهرة - أخبار مصر

يبدأ وفد فني من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم السبت، زيارة للخرطوم تستغرق عدة أيام وذلك بهدف بحث إجراءات واحتياجات مشروع الربط الكهربائي مع السودان.

يأتي ذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه ضمن مباحثات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، مع نظيره السوداني، الدكتور معتز موسى مطلع أبريل الجاري، بالخرطوم، والتي تم خلالها بحث بعض الدراسات المبدئية للربط الكهربائي بين البلدين، ووضع أسس التحرك في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن زيارة الوفد الفني المصري تهدف إلى تحويل المباحثات وخطة التعاون إلى واقع حقيقي، والتعرف على متطلبات واحتياجات السودان من الكهرباء لتحديد قدرة خطوط الربط بين البلدين.