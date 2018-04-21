موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم السبت أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ناقشا خلال اجتماع في واشنطن، أمس الجمعة، قضية العقوبات.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة المالية في بيان”التقى وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين في 20 أبريل على هامش أعمال الدورة الربيعية للهيئات الإدارية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وخلال الاجتماع ناقشا موضوع العقوبات”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السادس من الشهر الجاري، عقوبات جديدة ضد روسيا،شملت 38 شخصية من بينهم مسئول رفيع المستوى ورجل أعمال روسي وشركات يديرها رجال أعمال تم إدراجهم في القائمة، بالإضافة إلى وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وذلك ردا على ما اعتبرته تصرفات روسيا في القرم وأوكرانيا وسوريا والهجمات السيبرانية المزعومة.