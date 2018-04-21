القاهرة - اخبار مصر

حاولت طالبة ثانوى مقيمة دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية فى الانتحار، بتناول مادة سامة، لعدم قدرتها على مراجعة دروسها واقتراب الامتحانات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي ” ن . م . ع ” 17 سنه، طالبة بالصف الثاني الثانوي، ومقيمة دائرة المركز، مصابة بحاله تسمم، حالتها العامة سيئة ولا يمكن استجوابها .

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها ” هـ . ا . ع ” 43 سنة، ربة منزل ومقيمه بذات العنوان قررت بقيام ابنتها بإذابة مادة حفظ القمح – مادة سامة – داخل كوب ماء وتناولته، وعللت ذلك لقلة مذاكرة دروسها، ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.