القاهرة - أخبار مصر

تنطلق اليوم السبت، فعاليات معرض التصنيع الغذائي في إفريقيا، الذي تنظمه غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للطباعة والتغليف، وذلك بأرض المعارض.

ويعتبر معرض”إفريقيا التصنيع الغذائي” هو الأكبر في مجال التصنيع الغذائي في مصر وشمال أفريقيا ويجمع نحو 250 عارضا يمثلون 20 دولة يقدمون الآلات والتقنيات والمكونات اللازمة لدعم دورة الحياة الكاملة للتصنيع الغذائي،من”المكونات الغذائية، والتصنيع الغذائي، والتعبئة والتغليف، واللوجيستيات”، بالإضافة إلى عقد ندوات مجانية متخصصة في كافة مجالات الصناعات الغذائية.

ويكتسب مجال الطباعة والتغليف أهمية كبيرة حيث تمثل معدات التعبئة والتغليف في قطاع الصناعات الغذائية 50% من إجمالي السوق، لذا سيتم من خلال المعرض التعرف علي “حلول التعبئة والتغليف الأكثر ابتكارًا،أهم قطاعات تكنولوجيا التعبئة والتغليف، ومنها “آلات التعبئة والتغليف، مواد التعبئة والتغليف، منتجات التعبئة والتغليف، الطباعة واللصق”.