القاهرة - اخبار مصر

تقام اليوم مواجهات هامة في الدوري الانجليزي ابرزها مواجهة مصرية خالصة تجمع ليفربول بقيادة محمد صلاح امام ويست بروميتش فريق احمد حجازي وعلي جبر.

وفي مواجهة اخري يلتقي ستوك سيتي الذي يلعب له رمضان صبحي مع بيرنلي كما يحل سوانسي سيتي ضيفا علي فريق مانشستر سيتي في مهمة صعبة.

يتطلع فريق ويست بروميتش لتحقيق مفاجأة أخري عندما يواجه ليفربول، اليوم السبت، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أجل الهروب من خطر الهبوط، الذي بات وشيكا وتمكن ويست بروميتش الذي يلعب له أحمد حجازي وعلي جبر من تحقيق فوز مفاجئ علي مانشستر يونايتد، 1/صفر يوم الأحد الماضي، ليهدي فريق مانشستر سيتي لقب الدوري.

ويقبع فريق ويست بروميتش في المركز العشرين الأخير بجدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي أربع مباريات علي نهاية الدوري، وربما يهبط الفريق من الدوري الممتاز، الذي ظل فيه لمدة ثمانية أعوام متتالية، إذا لم تصب النتائج في مصلحته.

وحتي الآن فشل ليفربول في الفوز علي ويست بروميتش هذا الموسم، حيث تعادلا سلبيا في الدوري، وخسر ليفربول 2 / 3 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف مانشستر يونايتد.

ويلتقي فريق ستوك سيتي الذي يلعب له رمضان صبحي، صاحب المركز الثاني من القاع، والذي يبتعد بخمس نقاط عن مراكز الأمان، ضيفه بيرنلي في مباراة يتعين عليه الفوز بها.

وحرم الفريق من الفوز علي ويستهام، يوم الاثنين الماضي، بعد أن سجل أندي كارول هدفا في الدقيقة الأخيرة، إلا أن المدير الفني بول لامبرت لم يفقد الأمل.

وسيكون أمام فريق سوانسي سيتي مهمة صعبة عندما يحل ضيفا علي فريق مانشستر سيتي الذي توج بلقب الدوري، ويحتل سوانسي المركز الرابع من القاع، بفارق خمس نقاط عن المراكز المهددة بالهبوط، ويري لوسيانو نارسينج أنه لا يوجد سبب يمنع الفريق من تحقيق مفاجأة أمام مانشستر سيتي.