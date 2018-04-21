دمشق - أ ش أ

أفاد ناشطون سوريون اليوم السبت بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي، بعد الإتفاق الذي وقعته الفصائل المسلحة مع روسيا والنظام السوري.

وأشار الناشطون – وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية – إلى أن الفصائل المسلحة العاملة في القلمون الشرقي تستعد للخروج إلى الشمال السوري، في الساعات المقبلة، بعد تسليم السلاح الثقيل.

وكانت السلطات السورية قد توصلت في وقت سابق، مع مسلحين في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق إلى إتفاق يقضي بمغادرتهم بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية إلى مدينتي جرابس وإدلب شمالي البلاد، بدءًا من اليوم السبت.