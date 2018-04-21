طوكيو - رويترز

رحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم السبت بقرار كوريا الشمالية تعليق كل التجارب النووية والصاروخية قائلًا إن ذلك يمثل “تحركًا للأمام” لكن يجب أن يؤدي إلى نزع السلاح النووي يمكن التحقق منه.

وقال آبي للصحفيين “هذا الإعلان تحرك للأمام أود الترحيب به… لكن المهم أن يؤدي ذلك إلى نزع السلاح النووي يمكن التحقق منه. أود التأكيد على هذا”.

وتدعو اليابان لممارسة سياسة الحد الأقصى من الضغط على كوريا الشمالية كي تتخلى عن برنامجها للأسلحة.