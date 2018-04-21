سيول - أ ف ب

رحبت كوريا الجنوبية اليوم السبت بإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعليق التجارب النووية والصاروخية الباليستية وإغلاق موقع للاختبارات النووية في شمال البلاد، معتبرة اياه “تقدمًا مهمًا” نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان ان “قرار كوريا الشمالية يمثل تقدمًا مهمًا نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وهو هدف يرغب العالم في تحقيقه”، مشيرًا إلى ان القرار سيساهم أيضًا في “خلق بيئة إيجابية للغاية لنجاح القمتين المقبلتين: قمة الكوريتين وقمة الولايات المتحدة-كوريا الشمالية”.