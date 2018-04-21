وكالات

سيتمكن نزلاء فندق “كونراد المالديف” في جزيرة رانجالي التابعة لجزر المالديف قريبًا من النوم بين الأسماك، حيث سيتم إفتتاح فيلا تحت الماء تابعة للفندق هذا العام.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإنه تم بناء الفيلا، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، على عمق 16.4 قدم تحت الماء بالمحيط الهندي، وقد أطلق عليها اسم “موراكا”، الذي يعني “المرجان” باللغة الديفهية، وهي اللغة الرسمية في جزر المالديف.

ويمكن أن تسع الفيلا 9 أشخاص، وتتكون من طابقين، الطابق السفلي يتكون من غرفة نوم، وغرفة معيشة، وحمام، وأسقف، وحوائط زجاجية بحيث يمكن للضيوف رؤية المحيط أينما كانوا.

أما الطابق العلوي، فيتكون من غرفة نوم مزدوجة وحمام، وغرفة تجميل، وغرفة للألعاب الرياضية، وغرفة للخادم الشخصي، ومكان خاص لفرد الأمن، وغرفة معيشة متكاملة، ومطبخ وبار وغرفة لتناول الطعام.

ويتصل الطابق السفلي بالطابق العلوي من خلال درج حلزوني.

وتم تصميم الفيلا على يد مجموعة من المهندسين المعماريين بشركة “كراون”، بينما تم بناؤها على يد شركة “إم جي ميرفي”، وهي شركة متخصصة في تقنيات بناء أحواض الأسماك، وتقع في نيوزلندا.

وقال أحمد سليم، كبير مصممي الفيلا: “انطلاقًا من اهتمامنا بتقديم تجارب مبتكرة للمسافرين حول العالم، فقد قمنا بتصميم أول فيلا تحت الماء في العالم. وهذه الفيلا ستساعد الزوار على استكشاف جزر المالديف من منظور جديد تمامًا”.

ومن المقرر إفتتاح الفيلا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، وستبلغ تكلفة الإقامة بها 3500 جنية إسترليني لليلة الواحدة.