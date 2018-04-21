القاهرة - أخبار مصر

أزاح د. خالد العناني وزير الآثار الستار عن تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر بعد الانتهاء من ترميمه على يد فريق عمل من الأثريين والمرممين المصريين، ليقف في مكانه الأصلي أمام الصرح الأول بالمعبد.

جاء ذلك في إحتفالية حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب ومحمد بدر محافظ الأقصر وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

‫وقال العناني انه في العام الماضي وفي يوم التراث العالمي، تم إزاحة الستار عن تمثال آخر لرمسيس الثاني قام بتجميع أجزائه نفس فريق العمل برئاسة د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك ومشروع طريق الكباش بالأقصر، أنه خلال الزيارة تفقد العناني أعمال تطوير وتأهيل معبد الكرنك لاتاحته لزواره من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق تمهيد طرق خاصة تسمح باستخدام الكرسي المتحرك لذوي الإعاقة الحركية و البصرية بالإضافة إلى لوحات إرشادية لذوي الإعاقة السمعية.