وكالات

رُزق الزوجان الأمريكيان جاي شواندت، وكاتري شواندت، من ولاية مشيجان، بمولود ذكر هو الـ 14 في أسرتيهما في ظاهرة فريدة من نوعها في العالم.

وقالت الأم كاتري إنها كانت تأمل بأن يكون المولود الجديد أنثى، إلا أنهم فوجئوا بأنه ذكر، وذكروا أنه بصحة جديدة، وجاء للحياة قبل 5 أيام من موعد الولادة الطبيعية.

ولفتت ظاهرة إنجاب كاتري للذكور فقط، دهشة في أوساط وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الإجتماعي في الولاية.

وكان جاي وكاتري من مدينة روكفورد بالولاية الأمريكية، تزوجا في عام 1997 ويبلغ عمر أكبر أبنائهما 20 عامًا. وبحسب مختصين في علم الوراثة، فإنّ فرصة إنجاب 12 ذكرًا على التوالي تبلغ نحو 0.2 في المئة فقط في العالم.