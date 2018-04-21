واشنطن - أ ف ب

دخلت مايله، التي لم تكد تتخطى يومها العاشر، إلى ميدان السياسة الأمريكية وهي على ركبتي والدتها السيناتورة تامي داكوورث أوّل عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي تصوّت وطفلتها معها.

وقد استقبلت داكوورث بموجة من التصفيق.

وخدمت تامي داكوورث في الجيش سابقًا وبترت ساقاها بعد حادث مروحية عام 2004 في العراق. وفازت بمقعد في مجلس النواب عام 2012 قبل أن تنتخب عضوًا في مجلس الشيوخ في العام 2016.

ووصلت السيناتورة الديمقراطية على كرسي مدولب وابنتها تنام في حضنها وصوتت ضدّ الشخص المختار من قبل دونالد ترامب لرئاسة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وصرّحت البرلمانية للصحافيين “كان الأمر لطيفًا”، مشيرة إلى أن كلّ الزملاء، بمن فيهم رئيس الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل كانوا “جدّ ودودين ومتعاونين”.

وتامي داكوورث ليست أول برلمانية أمريكية تنجب مولودًا خلال ولايتها إذ إن تسع نساء في مجلس النواب رزقن بأطفال خلال مهامهن البرلمانية. لكنها أول امرأة تلد خلال مهامها في مجلس الشيوخ.

ولديها طفلة أولى ولدت العام 2014.

وداكوورث هي إحدى النساء الثلاث والعشرين اللواتي يشغلن مقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي راهنًا.

وبات يحقّ لأعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة جلب أطفالهم الرضّع دون عامهم الأول معهم إلى الجلسات، بموجب قاعدة اعتمدت قبل فترة قصيرة.