وكالات

حُكم على أحد الحلاقين في بريطانيا بالسجن لمدة 8 أشهر، بعد أن أعطى طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات تصفيفة شعر مذّلة.

وبحسب تقرير موقع “ذا تيليجراف” الإلكتروني، فإن الطفل كان يتباهى بقصة شعر أعطاها لنفسه مستخدمًا آلة حلاقة، عندما تم إرساله إلى مصفف للشعر أقدم على حلق شعره على درجة واحدة عقابًا له.

إلا أن الطفل الحذق بعد مضايقته من قبل الآخرين لجأ إلى الشرطة مشتكيًا على الحلاق.

وتعقيبًا على الشكوى، ألقت الشرطة في بلدة بادفورد البريطانية القبض على حلاق يدعى عبد الرحيم عمر، الذي لم ينف قص شعر الطفل بشكل مريع، مؤكدًا أنه أراد أن يلقن الطفل درسًا بعدم استخدام آلة الحلاقة لوحده لأنها أداة خطيرة.

وعليه، أرسلت الشرطة عبد الرحيم إلى السجن لمدة 8 أشهر بعد أن أشار الإدعاء العام أن العقاب الذي ناله الطفل تسبب له بأذى نفسي وجسدي وتأكيد القاضي الذي تولى القضية أن ما حصل هو “أقرف طريق للإذلال”.