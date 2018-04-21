وكالات

اكتشف علماء من كلية لندن الملكية والمركز الطبي التابع لجامعة ايراسموس روتردام الهولندية، 124 جينًا جديدًا، مسؤولة عن لون شعر الإنسان.

وبعد دراسة الحمض النووي لـ300 ألف شخص، قام العلماء بتحديد الجينات التي تؤثر في لون شعر الإنسان، وتتحمل المسؤولية عن إنتاج وتوزيع صبغة الميلانين مباشرة، أو بمساعدة آليات حيوية أخرى.

وأعد العلماء استنادًا إلى تلك المعلومات اختبارًا جديدًا باستخدام الحمض النووي، من شأنه أن يساعد خبراء الجرائم على تحديد لون شعر إنسان مجهول، بدقة تزيد بنسبة 10-20% عما كان عليه سابقًا.