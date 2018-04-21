صحافة عربية: موسكو: مستقبل “وحدة الأراضي السورية” غير معروف
أخبار مصر - السبت 21 أبريل
* موسكو: مستقبل “وحدة الأراضي السورية” غير معروف.
* العبادي: العراق حقق معجزة بالانتصار على “داعش”.
* انضمام الضفة وفلسطينيي 48 داخل إسرائيل إلى مسيرات غزة.
* الحكومة اليمنية تدعو “المغرر بهم” إلى الانتصار للدولة المدنية.
* مذكرات كومي تحذر من خطورة ترامب على “دولة القانون”.
الإتحاد الإماراتية
* موسكو: مستقبل “وحدة الأراضي السورية” غير معروف.
* مؤتمر دولي في بروكسل حول سوريا يستثني النظام والمعارضة.
* فرنسا تستعيد وسامًا منحته لبشار الأسد قبل 17 عامًا.
* إف بي آي: مليون دولار مقابل معلومات عن صحفي مخطوف بسوريا.
* عون: لبنان لن يكون بلدًا معتديًا ولن يقبل باعتداء.
* “السلطة”: إسرائيل تقتل الفلسطينيين بدم بارد.
* مستوطنون يقتلعون 100 شجرة زيتون قرب نابلس.
* الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا حوثيًا أطلق باتجاه جازان.
* المعارضة القطرية: خلية جديدة لاستقطاب أبواق إعلامية وسياسية لتميم.
* 35 مليار دولار تنفقها قطر على السلاح خلال عشرة أشهر.
* “ألجماينر”: قطر لن تترد في تسليم الأسلحة الأمريكية للإرهابيين.
* العبادي: العراق حقق معجزة بالانتصار على “داعش”.
* العثور على مقبرة لـ 300 “داعشي” في الموصل.
* وفاة قائد جيش جنوب السودان.
* تونس: إحباط عملية هجرة سرية كبرى واعتقال تكفيري.
* الأمن الجزائري يعتقل 3 إرهابيين.
* لافروف: بوتين “مستعد للقاء” ترامب.
* أنقرة ترفض المخاوف الأمريكية بشأن الإنتخابات المبكرة.
* النمسا تحظر حملات الإنتخابات التركية على أراضيها.
* رومانيا تنفي نيتها نقل سفارتها إلى القدس.
* زعماء “الكومنولث” يؤيدون رئاسة الأمير تشارلز للرابطة خلفًا للملكة.
* الحملة الدولية تنتقد سياسات واشنطن وموسكو النووية.
* قمة كيم جونج أون ونظيره الجنوبي الجمعة القادم في المنطقة منزوعة السلاح.
الشرق الأوسط
* مقتل 4 فلسطينيين وإصابة عشرات في الجمعة الرابعة من “مسيرات العودة”.
* انضمام الضفة وفلسطينيي 48 داخل إسرائيل إلى مسيرات غزة.
* الحكومة اليمنية تدعو “المغرر بهم” إلى الانتصار للدولة المدنية.
* قوات طارق صالح تُربك الحوثيين وتدفعهم للحشد غربًا.
* خلاف روسي ـ إسرائيلي حول تسليم “إس 300” إلى دمشق.
* ريفكيند يحذّر من “مواجهة مباشرة” بين إسرائيل وإيران في سوريا.
* حملة إنتخابية محمومة في الشارع و”مسعورة” على الإنترنت في كردستان.
* العاهل المغربي يعين 12 سفيرًا جديدًا… ضمنهم 4 نساء.
* المظاهرات تجتاح المدن الأرمينية ضد تنصيب سركيسيان الموالي لموسكو.
* 3 مرشحين أمام إردوغان… وأكشينار تمثل “تحديًا جديًا” له.
* “إيتا” الباسكية تطلب “الصفح” من ضحايا مسيرتها المسلحة.
* فرنسا تطرد إمامًا جزائريًا بتهمة التطرف.
* بروكسل: إعادة شاب إلى السجن بعد إطلاق سراحه على خلفية التخطيط لهجمات إرهابية.
* بدء محاكمة ثلاثة أشقاء سوريين بتهمة الإرهاب في ألمانيا.
* وزارة العدل الأمريكية تسلم مذكرات كومي عن لقاءاته بترمب.
* بومبيو يواجه معركة للحصول على تأييد مجلس الشيوخ.
* قاضية أمريكية توقف ترحيل “داعشي أمريكي” كان يحارب في سوريا واعتقله الأكراد.
* الكوريتان تقيمان خطًا ساخنًا مباشرًا بين زعيميهما.
الخليج الإماراتية
* مشروع قرار غربي معدل في مجلس الأمن حول سوريا.
* الأردن يبلغ روسيا بخروقات “خفض التوتر” في سوريا.
* فلسطين ترحب بقرار أوروبي يدين استهداف المتظاهرين.
* نساء على خط المواجهة مع جيش الإحتلال في غزة.
* ليبرمان يزعم: جاهزون للحرب على جبهات عدة.
* خلية لـ”الحمدين” بفرنسا للإساءة للدول الأربع.
* إيران توافق على استغلال قطر لجزيرة كيش بمونديال 2022.
* السعودية: القبض على منفذ الهجوم الإرهابي في عسير بوادي الدواسر.
* بذخ الحملات الإنتخابية يظهر جوانب الفساد في العراق.
* نائب الرئيس اليمني: عازمون على القضاء على الميليشيات.
* ابن دغر: نهاية الإنقلابيين وشيكة وحتمية.
* التحالف: تحرير صعدة يقود لسقوط سلطة الحوثيين بصنعاء.
* الحوثي يسحب مقاتليه من عدة جبهات لمنع سقوط الحديدة وصعدة.
* أمريكا تدعم جهود استئناف المحادثات اليمنية.
* صواريخ تصيب مطارًا بالعاصمة الليبية وتلحق أضرارًا بطائرة ركاب.
* انتقادات ضد توظيف صورة المرأة في الحملات الإنتخابية بتونس.
* مذكرات كومي تحذر من خطورة ترامب على “دولة القانون”.
* ممثلة أمريكية ترفض تسلم “جائزة نوبل اليهودية” في القدس.
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