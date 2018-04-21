أخبار مصر - السبت 21 أبريل

* موسكو: مستقبل “وحدة الأراضي السورية” غير معروف.

* العبادي: العراق حقق معجزة بالانتصار على “داعش”.

* انضمام الضفة وفلسطينيي 48 داخل إسرائيل إلى مسيرات غزة.

* الحكومة اليمنية تدعو “المغرر بهم” إلى الانتصار للدولة المدنية.

* مذكرات كومي تحذر من خطورة ترامب على “دولة القانون”.

الإتحاد الإماراتية

* موسكو: مستقبل “وحدة الأراضي السورية” غير معروف.

* مؤتمر دولي في بروكسل حول سوريا يستثني النظام والمعارضة.

* فرنسا تستعيد وسامًا منحته لبشار الأسد قبل 17 عامًا.

* إف بي آي: مليون دولار مقابل معلومات عن صحفي مخطوف بسوريا.

* عون: لبنان لن يكون بلدًا معتديًا ولن يقبل باعتداء.

* “السلطة”: إسرائيل تقتل الفلسطينيين بدم بارد.

* مستوطنون يقتلعون 100 شجرة زيتون قرب نابلس.

* الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا حوثيًا أطلق باتجاه جازان.

* المعارضة القطرية: خلية جديدة لاستقطاب أبواق إعلامية وسياسية لتميم.

* 35 مليار دولار تنفقها قطر على السلاح خلال عشرة أشهر.

* “ألجماينر”: قطر لن تترد في تسليم الأسلحة الأمريكية للإرهابيين.

* العبادي: العراق حقق معجزة بالانتصار على “داعش”.

* العثور على مقبرة لـ 300 “داعشي” في الموصل.

* وفاة قائد جيش جنوب السودان.

* تونس: إحباط عملية هجرة سرية كبرى واعتقال تكفيري.

* الأمن الجزائري يعتقل 3 إرهابيين.

* لافروف: بوتين “مستعد للقاء” ترامب.

* أنقرة ترفض المخاوف الأمريكية بشأن الإنتخابات المبكرة.

* النمسا تحظر حملات الإنتخابات التركية على أراضيها.

* رومانيا تنفي نيتها نقل سفارتها إلى القدس.

* زعماء “الكومنولث” يؤيدون رئاسة الأمير تشارلز للرابطة خلفًا للملكة.

* الحملة الدولية تنتقد سياسات واشنطن وموسكو النووية.

* قمة كيم جونج أون ونظيره الجنوبي الجمعة القادم في المنطقة منزوعة السلاح.

الشرق الأوسط

* مقتل 4 فلسطينيين وإصابة عشرات في الجمعة الرابعة من “مسيرات العودة”.

* انضمام الضفة وفلسطينيي 48 داخل إسرائيل إلى مسيرات غزة.

* الحكومة اليمنية تدعو “المغرر بهم” إلى الانتصار للدولة المدنية.

* قوات طارق صالح تُربك الحوثيين وتدفعهم للحشد غربًا.

* خلاف روسي ـ إسرائيلي حول تسليم “إس 300” إلى دمشق.

* ريفكيند يحذّر من “مواجهة مباشرة” بين إسرائيل وإيران في سوريا.

* حملة إنتخابية محمومة في الشارع و”مسعورة” على الإنترنت في كردستان.

* العاهل المغربي يعين 12 سفيرًا جديدًا… ضمنهم 4 نساء.

* المظاهرات تجتاح المدن الأرمينية ضد تنصيب سركيسيان الموالي لموسكو.

* 3 مرشحين أمام إردوغان… وأكشينار تمثل “تحديًا جديًا” له.

* “إيتا” الباسكية تطلب “الصفح” من ضحايا مسيرتها المسلحة.

* فرنسا تطرد إمامًا جزائريًا بتهمة التطرف.

* بروكسل: إعادة شاب إلى السجن بعد إطلاق سراحه على خلفية التخطيط لهجمات إرهابية.

* بدء محاكمة ثلاثة أشقاء سوريين بتهمة الإرهاب في ألمانيا.

* وزارة العدل الأمريكية تسلم مذكرات كومي عن لقاءاته بترمب.

* بومبيو يواجه معركة للحصول على تأييد مجلس الشيوخ.

* قاضية أمريكية توقف ترحيل “داعشي أمريكي” كان يحارب في سوريا واعتقله الأكراد.

* الكوريتان تقيمان خطًا ساخنًا مباشرًا بين زعيميهما.

الخليج الإماراتية

* مشروع قرار غربي معدل في مجلس الأمن حول سوريا.

* الأردن يبلغ روسيا بخروقات “خفض التوتر” في سوريا.

* فلسطين ترحب بقرار أوروبي يدين استهداف المتظاهرين.

* نساء على خط المواجهة مع جيش الإحتلال في غزة.

* ليبرمان يزعم: جاهزون للحرب على جبهات عدة.

* خلية لـ”الحمدين” بفرنسا للإساءة للدول الأربع.

* إيران توافق على استغلال قطر لجزيرة كيش بمونديال 2022.

* السعودية: القبض على منفذ الهجوم الإرهابي في عسير بوادي الدواسر.

* بذخ الحملات الإنتخابية يظهر جوانب الفساد في العراق.

* نائب الرئيس اليمني: عازمون على القضاء على الميليشيات.

* ابن دغر: نهاية الإنقلابيين وشيكة وحتمية.

* التحالف: تحرير صعدة يقود لسقوط سلطة الحوثيين بصنعاء.

* الحوثي يسحب مقاتليه من عدة جبهات لمنع سقوط الحديدة وصعدة.

* أمريكا تدعم جهود استئناف المحادثات اليمنية.

* صواريخ تصيب مطارًا بالعاصمة الليبية وتلحق أضرارًا بطائرة ركاب.

* انتقادات ضد توظيف صورة المرأة في الحملات الإنتخابية بتونس.

* مذكرات كومي تحذر من خطورة ترامب على “دولة القانون”.

* ممثلة أمريكية ترفض تسلم “جائزة نوبل اليهودية” في القدس.