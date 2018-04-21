واشنطن - أ ش أ

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية وإغلاق أحد أكبر منشآتها النووية.

وقال ترامب – وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية – إن “هذا القرار يمثل خبر سارًا للغاية لكوريا الشمالية والعالم”، كما أعرب ترامب عن تطلعه للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، والتي يجري الإعداد لها.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت، أنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءًا من 21 أبريل، مؤكدة أنه لا حاجة لإجراء تجارب نووية أو باليستية.