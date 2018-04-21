الخارجة - أ ش أ

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مساء يوم الجمعة إطلاق مبادرة لصالح الطفل اليتيم بالمحافظة بتخصيص 200 فدان يتم زراعتها بالنخيل ويخصص العائد منها للطفل اليتيم بالمحافظة وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي ويسهم صندوق إستصلاح الأراضي بالمحافظة بـ50% من قيمة التكلفة.

وأكد المحافظ ضرورة تشكيل لجنة وإعداد دراسة قانونية لتلك المبادرة مع ضرورة تشكيل مجلس إدارة لها.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقيمت مساء يوم الجمعة بالممشى السياحي بمدخل مدينة الخارجة لتكريم الأطفال والعرائس الأيتام والأرامل المثاليات لأبناء مركزي الخارجة وباريس كمرحلة أولى وسوف يتم توزيع باقي الدعم المقدم من جمعية الأورمان الخيرية والتكريم لأبناء باقي المراكز خلال الأيام القادمة.

وأشاد المحافظ – خلال كلمته بالحفل – بالدور الهام والجهد المبذول التي تقوم به الجمعيات الخيرية على أرض الوادي الجديد بتقديمها مساعدات إنسانية للمواطنين في مختلف المجالات وخلال الاحتفالية تم تسلم شيكات لعدد 50 عروسة يتيمة بقيمة 500 ألف جنيه بواقع 10000 لكل عروسة كمرحلة أولى من إجمالي 70 عروسة.

كما تم تكريم 20 أم مثالية من الأرامل والسيدات الأكثر احتياجًا من إجمالي 40 أم مثالية بإجمالي 40 ألف جنيه بواقع مبلغ (1000جنيه) لكل أم مع منحهم شهادات تقدير بالإضافة إلى تكريم 60 طفل يتيم من حفظة القرآن الكريم بقيمة 9000 جنيه كمرحلة أولى من إجمالي 200 طفل على مستوى المحافظة بواقع 150 جنيهًا لكل طفل.