بيونج يانج - أ ش أ

أعلنت كوريا الشمالية، يوم الجمعة (اليوم السبت بالتوقيت المحلي) أنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من صباح اليوم السبت 21 أبريل الجاري، مؤكدة أنه لا حاجة لإجراء تجارب نووية أو باليستية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن بلاده عازمة على إغلاق موقع التجارب النووية، مشيرًا إلى أنه سيجري حوارًا مع المجتمع الدولي لإحلال السلام وتحقيق النمو الإقتصادي.