بغداد - أ ش أ

شدد نائب الرئيس العراقي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة تشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية بعد الإنتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه دون حكومة أغلبية لا يمكن النهوض بالواقع الأمني والخدمي والإقتصادي في البلد.

وقال المالكي – في بيان نقلته قناة (العراقية) الإخبارية يوم الجمعة – “بلا حكومة الأغلبية لا يكون هناك إعمار ولا خدمات في العراق، وحكومة الأغلبية ستكون كتلة متراصة من خلال برلمان قوي مندمج مع الحكومة لتشريع القوانين الخدمية وتقديم الخدمات للمواطنين”.

وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى حكومة لا يوجد فيها ضعف أو تردد، ودعا إلى إلتزام الجميع بالمواثيق الإنتخابية.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قرر أن يكون موعد الإنتخابات التشريعية في 15 مايو المقبل.