دمشق - أ ش أ

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم الجمعة، مقتل 3 مدنيين وإصابة 40 آخرين بجروح، جراء قصف المسلحين حيين سكنيين جنوبي دمشق.

وقال رئيس المركز اللواء يوري يفتوشينكو – في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – إن “المسلحين المتموضعين في حي مخيم اليرموك قصفوا بمدافع هاون حيي التضامن والميدان في القسم الجنوبي من العاصمة السورية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح 40 من المدنيين”.

وأشار الجنرال الروسي إلى أن الوضع في غوطة دمشق الشرقية مستقر، وأن الخطوات تتخذ لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدًا أن العمل مستمر في بلدة (دوما) لتأمين المباني السكنية ونقل الألغام والذخائر خارج البلدة.

وأوضح أن أكثر من 61 ألف شخص من أهالي الغوطة الشرقية تمكنوا من العودة إلى منازلهم من مخيمات النازحين بدعم من المركز الروسي للمصالحة والسلطات السورية.