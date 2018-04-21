عدن - أ ش أ

أعلن الجيش اليمني أن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة مباغتة على مواقع المليشيا في أطراف مدينة صرواح في محافظة مأرب اليمنية، أسفرت خلالها عن مصرع 8 عناصر من المليشيا الحوثية الإنقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري بالجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارة مباغتة على مواقع المليشيا في أطراف مدينة صرواح ألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.. مشيرًا إلى أنه إضافة لمقتل 8 عناصر تم جرح آخرين وشوهدت سيارات المليشيا تهرع إلى المكان لنقل المصابين والقتلى.