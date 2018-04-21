برلين - رويترز

تجاوز بروسيا مونشنجلادباخ عقبة المتعثر فولفسبورج بالفوز عليه 3-0 يوم الجمعة ليحيي آماله في اللعب على الصعيد الأوروبي الموسم المقبل ويترك الخاسر في مواجهة مشكلات الهبوط قبل ثلاث جولات على نهاية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

واحتاج مونشنجلادباخ لشوط واحد فقط ليحقق ثاني انتصار له في سبع مباريات بثلاثية سجلها لارس شتيندل ورفائيل قبل أن يسجل كريستوف كرامر الهدف الثالث الحاسم قبل نهاية الشوط الأول بواسطة ركلة حرة نفذها بسرعة.

وجمع أصحاب الضيافة 43 نقطة في المركز الثامن وباتوا على بعد ثلاث نقاط من المركز السادس الذي يقود للدوري الأوروبي.

وظل فولفسبورج بطل 2009 في المركز 14 برصيد 30 نقطة وهو نفس رصيد ماينتس الذي يحتل المركز 15 وفرايبورج صاحب المركز 16 وهو المركز الذي يقود صاحبه لخوض جولة فاصلة لحسم البقاء أو الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وسيحل فرايبورج ضيفًا على هامبورج صاحب المركز 17 اليوم السبت بينما سيتوجه ماينتس لزيارة أوجسبورج بعدها بيوم.

وسيلعب بايرن ميونيخ الفائز باللقب على أرض هانوفر اليوم السبت قبل مواجهته أمام ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.