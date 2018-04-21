رام الله - أ ش أ

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن شعبنا الفلسطيني ماض في نضاله حتى تحقيق تطلعاته الوطنية، وعلى رأسها عودته إلى أرض آبائه وأجداده.

وحيت الحركة، على لسان المتحدث باسمها عاطف أبو سيف – في بيان صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، مساء يوم الجمعة – جماهير الشعب الفلسطيني التي لبت نداء الشهداء والجرحى والأسرى في الجمعة الرابعة لمسيرة العودة.

وقالت “إن الشعب الفلسطيني بهذا الإصرار وتلك العزيمة يفشل كل المؤامرات التي تهدف لنسف القضية الفلسطينية”، مؤكدة أن “انتصار شعبنا للشهداء هو تأكيد أننا ماضون على دربهم حتى تحقيق ما استشهدوا في سبيله، وللأسرى أننا ماضون على دربهم حتى العودة والحرية والاستقلال”.

وطالبت حركة “فتح” بتوفير حماية دولية لشعبنا الأعزل أمام كل جرائم دولة الإحتلال وانتهاكاتها بحق المتظاهرين المسالمين، وشددت على مواصلة شعبنا فعاليات مسيرة العودة وصولًا إلى المسيرة الكبرى في ذكرى النكبة السبعين.