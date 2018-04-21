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اكتسح فريق ليون مضيفه ديجون 5-2 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل نانت مع رين 1-1.

وسجل أهداف ليون ممفيس ديباي وحسام عوار ونبيل فقير وبيرتراند تراوري وماكسويل كورنيه في الدقائق الخامسة و50 و53 و77 و82 على الترتيب، فيما سجل هدفي ديجون نعيم سيليتي في الدقيقتين 26 و55.

ورفع ليون رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف موناكو، الذي يواجه جانجون اليوم السبت وبفارق ثلاث نقاط أمام مارسيليا الذي يواجه ليل اليوم السبت أيضًا.

وتوقف رصيد ديجون عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف جانجون.