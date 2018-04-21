نيويورك - رويترز

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة عملات يوم الجمعة، مع صعود عوائد السندات الأمريكية في الوقت الذي هبط فيه الجنيه الإسترليني في أعقاب بيانات إقتصادية مخيبة للآمال وتعليقات من محافظ بنك إنجلترا المركزي تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة لن يكون بخطى سريعة.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار وسجل أكبر إنخفاض أسبوعي في شهرين مع تقليص المستثمرين مراهناتهم القياسية المرتفعة قبل إجتماع للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم حيث من المتوقع إلى حد كبير ألا يبدي صانعو السياسات أي إشارات إلى تغيير في السياسة النقدية.

وتعرضت العملات المرتبطة بالسلع الأولية لضغوط من تراجع الأسهم الصينية حيث سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أدنى مستوياتهما في أسبوعين على الأقل.

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 2.453 بالمئة يوم الجمعة، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2008، بفعل تصريحات تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة صدرت عن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وقفز العائد على السندات الأطول أجلًا، حيث عزز ارتفاع أسعار السلع الأولية الرهان على ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 90.314 بعد أن لامس أعلى مستوى في حوالي أسبوعين.

وسجل اليورو 1.2248 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة في أسبوعين، منهيًا الأسبوع على إنخفاض قدره 0.39 بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية في شهرين.

وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 107.50 ين بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 107.85 ين.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.4032 دولار منهيًا الأسبوع على خسارة قدرها 1.4 بالمئة هي الأكبر في عشرة أسابيع.

وهبط الإسترليني بفعل بيانات أضعف من التوقعات لمبيعات التجزئة والتضخم وتعليقات أدلى بها محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني يوم الخميس فسرها المتعاملون على أنها تمثل التزامًا أقل من جانب البنك برفع أسعار الفائدة في مايو (أيار) المقبل بسبب بيانات إقتصادية “متباينة” صدرت في الآونة الأخيرة.